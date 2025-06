Erik sa nepoučil: V nákupnom centre v Pezinku sa oháňal nožom

Bratislava 10. júna (TASR) - Trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky hrozí v prípade preukázania viny 30-ročnému Erikovi Z. z okresu Malacky. Je obvinený z prečinu výtržníctva. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.



„Na základe doposiaľ vykonaných procesných úkonov bolo zistené, že obvinený Erik dňa 7. júna sa v čase krátko pred 12.00 h pred vstupom do nákupného centra na Obchodnej ulici v Pezinku najskôr v prítomnosti viacerých osôb, držiac v ruke nôž, správal agresívne,“ priblížil Pecek. Pokračoval, že muž sa potom presunul do vstupného vestibulu predajne, kde sa spočiatku verbálne vyhrážal pracovníkovi SBS ujmou na zdraví. Následne ho udrel päsťou do pravého líca a z predajne sa pokúsil odísť. „Tomu však pracovníci SBS zabránili a na mieste zotrvali až do príchodu privolanej hliadky polície,“ podotkol hovorca.



Z ďalších vykonaných procesných úkonov vyplynulo, že 30-ročný Erik bol za obdobný čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Preto poverený príslušník z Pezinka spracoval podľa Peceka podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil.