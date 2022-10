Polícia obvinila troch ľudí, ktorí sekerou usmrtili kravu kvôli mäsu

Bratislava 6. októbra (TASR) - Polícia obvinila tri osoby v súvislosti s usmrtením kravy v obci Švábovce v okrese Poprad. Zviera mali usmrtiť s cieľom získať mäso pre svoju osobnú potrebu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Dňa 2. októbra v nočných hodinách na pastvine usmrtili opakovanými údermi sekery do zadnej časti hlavy a krku jeden kus hovädzieho dobytka," priblížila polícia. Trom obvineným hrozí v prípade preukázania viny až trojročný trest.



Vyšetrovateľ podľa polície spracoval podnet na vzatie týchto osôb do väzby. "Prokurátor Okresnej prokuratúry v Poprade akceptoval a spracoval podnet na vzatie do väzby len v prípade obvineného M. G," dodala polícia. Sudca okresného súdu muža napokon vzal do väzby.