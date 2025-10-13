< sekcia Regióny
Hrozí im 10 rokov väzenia: Pre drogy zadržali troch mužov a jednu ženu
Vyšetrovateľ spracoval podnety na väzobné stíhanie. Obvineným hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na 10 rokov.
Autor TASR
Považská Bystrica 13. októbra (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) Považská Bystrica obvinil troch mužov vo veku 25, 33 a 39 rokov a 34-ročnú ženu z drogových zločinov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
K obvineniam došlo po rozsiahlej policajnej akcii, ktorú kriminalisti z Považskej Bystrice v súčinnosti s kolegami z Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne vykonali začiatkom októbra v okresoch Považská Bystrica a Púchov.
„Počas akcie policajti vykonali tri domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov, zaistili viaceré stopy s podozrením na prítomnosť metamfetamínu a THC. Zadržali štyri osoby a doposiaľ vypočuli jedenásť svedkov,“ doplnila hovorkyňa.
Vyšetrovateľ spracoval podnety na väzobné stíhanie. Obvineným hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na 10 rokov.
