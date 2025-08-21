Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

VIDEO: S lupom prešli len pár metrov, keď sa objavili muži zákona

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prípad si prevzal dunajskostredský vyšetrovateľ, ktorý trojicu obvinil z prečinu krádeže spolupáchateľstvom.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dunajská Streda 21. augusta (TASR) - Polícia obvinila troch mužov v súvislosti s krádežou bicyklov a športového oblečenia v Dunajskej Strede. Policajti prípad riešia v tzv. superrýchlom konaní a muži sa tak už onedlho postavia pred sudcu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Policajná hliadka bola včera, krátko po 2.00 h ráno, vyslaná k polyfunkčnej budove v meste Dunajská Streda, aby preverila signál o narušení jedného z objektov. Ihneď po príjazde na miesto narušenie aj potvrdila,“ priblížila polícia.

Dvaja muži mali najskôr odstrániť zámky na kontajneri a z interiéru odcudziť dva bicykle. Po chvíli sa na miesto vrátili aj s tretím mužom a spoločne zobrali ďalšie tri bicykle a viacero druhov športovej obuvi a oblečenia. „S úlovkom sa im však podarilo prejsť len niekoľko metrov, keď ich zastavili policajti. Policajti mužov obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie,“ doplnila.

Prípad si prevzal dunajskostredský vyšetrovateľ, ktorý trojicu obvinil z prečinu krádeže spolupáchateľstvom. Tridsaťtriročnému mužovi môže za spáchaný skutok hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Jeho dvom komplicom, 35- a 45-ročnému mužovi, hrozí prísnejší trest, keďže už boli v minulosti za majetkovú trestnú činnosť právoplatne odsúdení.

.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti