ZLODEJI V AKCII: V Hlohovci prestrihli plot a ukradli tri kolobežky
Polícia obvinila troch mužov z okresu Hlohovec z krádeže elektrokolobežiek
Autor TASR
Hlohovec 21. apríla (TASR) - Polícia obvinila troch mužov z okresu Hlohovec, ktorí mali v hlohovskej mestskej časti Šulekovo odcudziť tri elektrické kolobežky. V prípade dokázania viny im hrozia tri roky väzenia. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Operatívci ich vypátrali vďaka intenzívnej operatívno-pátracej činnosti aj kamerovým záznamom a na základe súhlasu prokurátora zadržali. Všetci traja následne skončili v cele policajného zaistenia,“ priblížila polícia.
Obvinení mali podľa doterajších zistení v noci prestrihnúť plot uzamknutého priestoru na bicykle v jednej zo spoločností a odniesť si tri elektrické kolobežky. Tie následne naložili do neďaleko odstaveného auta a z miesta odišli. Spôsobili tak škodu takmer 900 eur a navyše poškodili oplotenie.
Obvineniu čelia muži vo veku 34, 32 a 25 rokov. „Najstarší z nich bol už v minulosti za krádež odsúdený a sudca ho teraz poslal do väzby. Zvyšní dvaja sú stíhaní na slobode,“ doplnila polícia.
