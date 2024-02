Polícia obvinila troch vodičov, na Spiši jazdili pod vplyvom alkoholu

Stará Ľubovňa/Kežmarok 21. februára (TASR) - Polícia v týchto dňoch obvinila troch vodičov, ktorí po cestách na Spiši jazdili pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že ide o 33-ročného Poliaka, o rok staršieho muža zo Starej Ľubovne a tiež 30-ročného vodiča zo Spišskej Belej.



Prvý z obvinených jazdil v utorok (20. 2.) popoludní na motorke v smere od obce Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. "Bolo zistené, že tento muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Vykonaná dychová skúška taktiež potvrdila, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Jej výsledok dosiahol hodnotu takmer 1,2 promile," uviedla Ligdayová. Poliak bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných úkonov voči nemu vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



V druhom prípade opitý vodič pri cúvaní narazil do iného zaparkovaného vozidla na Tatranskej ulici v Starej Ľubovni, nehoda sa stala v pondelok (19. 2.) pred polnocou. "Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podrobila vodiča dychovej skúške, výsledok bol pozitívny s hodnotou takmer 2,4 promile," doplnila hovorkyňa s tým, že prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni. Aj tento vodič v súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, skončil v cele policajného zaistenia.



Ďalší nezodpovedný šofér havaroval na Družstevnej ulici v Spišskej Belej v pondelok v nočných hodinách. S vozidlom prešiel do protismeru, narazil do obrubníka a následne aj do oplotenia rodinného domu. V tomto prípade podľa Ligdayovej vodič nafúkal viac ako 1,5 promile. Taktiež skončil v cele policajného zaistenia a čelí rovnakému obvineniu ako dvaja predošlí muži.