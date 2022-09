Polícia obvinila trojicu mužov z drogovej trestnej činnosti

Bánovce nad Bebravou 12. septembra (TASR) - Trest odňatia slobody až na desať rokov hrozí trojici mužov vo veku 21, 38 a 23 rokov, ktorí kupovali a následne predávali rôzne drogy ľuďom z Bánoviec nad Bebravou. Policajti ich obvinili zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Mužom hrozí i zabavenie áut. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Dvojica obvinených mužov vo veku 21 a 38 rokov si pervitín zadovážila v Českej republike, kam z Bánoviec nad Bebravou pricestovala na osobnom aute Škoda Fabia. Drogu obvinení doviezli na územie SR, pred obcou Dežerice (okres Bánovce nad Bebravou) ich s týmto nákupom zadržala polícia," uviedla Kuzmová.



Z predbežného vyjadrenia kriminalistického a expertízneho ústavu podľa nej vyplýva, že zo zaisteného množstva kryštalického materiálu by bolo možné pripraviť minimálne 23 bežných jednotlivých dávok drogy. "Polícia tiež zistila 21-ročný muž mal pervitín deliť na jednotlivé dávky drogy a predávať rôznym užívateľom," ozrejmila.



Aj 23-ročný obvinený si podľa polície neoprávnene zadovažoval z Českej republiky omamné a psychotropné látky, a to marihuanu, hašiš a LSD. Tie chodil nakupovať na aute Volskwagen Golf raz za mesiac, časť si nechával a časť predával užívateľom. "Obvinený pri zadržaní vydal polícii drogy, z ktorých množstva by podľa predbežného odborného vyjadrenia bolo možné pripraviť minimálne 196 bežných jednotlivých dávok," doplnila Kuzmová.



Polícia na všetkých obvinených spracovala podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby, 21-ročný a 38-ročný muž si na súd počkajú vo väzbe, o návrhu na väzbu 23-ročného obvineného rozhodne súd v najbližších hodinách. "Vyšetrovateľ zároveň spracoval aj podnet na zhabanie osobných motorových vozidiel, ktoré muži používali pri svojej trestnej činnosti," dodala policajná hovorkyňa.