Trojica zlodejov sa vlámala do domu v Bratislave

Bratislava 23. marca (TASR) - Bratislavskí policajti obvinili trojicu zlodejov, ktorí sa vlámali do rodinného domu a ukradli z neho peniaze a šperky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



Ako priblížila, 32–ročný Ľudovít D., 39–ročná Silvia K. a jej sestra 40-ročná Vlasta K. sa mali vlámať do domu v stredu (17.3.) v poobedňajších hodinách. Zo spálne pritom mali odcudziť voľne položenú finančnú hotovosť vo výške 3250 eur, ako aj rôzne šperky a hodinky v celkovej hodnote 2200 eur. "S takto odcudzenými vecami nastúpili do auta zn. Audi A6 combi a spoločne odišli preč," uviedla hovorkyňa.



Dodala, že vďaka rýchlej operatívno-pátracej činnosti policajtov sa podarilo dvojicu sestier za krátky čas zadržať. "Policajti zaistili všetky odcudzené šperky a hodinky, ktoré budú následne odovzdané späť do rúk ich majiteľky," spresnila Martiniaková s tým, že menované sa aktuálne nachádzajú v Ústave na výkon väzby. Po obvinenom mužovi je v súčasnosti vyhlásené pátranie.