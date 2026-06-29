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AGRESÍVNY UKRAJINEC: V Poprade škrtil muža a udieral ho do hlavy
Policajná hliadka podozrivého muža spacifikovala a umiestnila do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
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Poprad 29. júna (TASR) - Opitý Ukrajinec fyzicky útočil na ľudí v Poprade a jedného dokonca zranil. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v sobotu (27. 6.) dve hodiny po polnoci a 32-ročný muž skončil v rukách polície.
„Na Francisciho ulici mal cudzinec na mieste verejnosti prístupnom fyzicky útočiť na okoloidúcich ľudí a vykrikovať na nich, pričom 30-ročného muža dokonca udieral do hlavy a škrtil, že mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie. Napadnutému mužovi pri útoku spôsobil aj majetkovú škodu vo výške približne 550 eur,“ uviedla Ligdayová.
Policajná hliadka podozrivého muža spacifikovala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Hovorkyňa dodala, že 32-ročný cudzinec bol pod vplyvom alkoholu, pričom dychová skúška dosiahla hodnotu takmer dve promile. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade Ukrajinca obvinil z trestného činu výtržníctva.
„Na Francisciho ulici mal cudzinec na mieste verejnosti prístupnom fyzicky útočiť na okoloidúcich ľudí a vykrikovať na nich, pričom 30-ročného muža dokonca udieral do hlavy a škrtil, že mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie. Napadnutému mužovi pri útoku spôsobil aj majetkovú škodu vo výške približne 550 eur,“ uviedla Ligdayová.
Policajná hliadka podozrivého muža spacifikovala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Hovorkyňa dodala, že 32-ročný cudzinec bol pod vplyvom alkoholu, pričom dychová skúška dosiahla hodnotu takmer dve promile. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade Ukrajinca obvinil z trestného činu výtržníctva.