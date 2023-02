Polícia obvinila Ukrajinca, mal na internete obrať ženu o 500 eur

Bratislava 21. februára (TASR) - Polícia obvinila 27-ročného Ukrajinca z trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Mal obrať inzerujúcu, ktorá predávala tri páry tenisiek, o 500 eur. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Na inzerát zareagoval muž, ktorý jej poslal cez internet link s odkazom na internetovú stránku. Na nej dôverčivá žena zadala svoje prihlasovacie údaje do internetbankingu, PID a PIN kód, na čo jej prišlo emailom potvrdenie o vybavení objednávky. V skutočnosti si však podvodník týmto konaním zabezpečil prístup do jej internet bankingu," ozrejmil.



Muža po vykonaní potrebných úkonov umiestnili v cele policajného zaistenia. "Zo strany vyšetrovateľa bol spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu," dodal Szeiff.



Bratislavská polícia preto apeluje na ľudí, aby boli obozretní. "Nedôverujte neznámym osobám, ktoré vás telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú, požadujú vaše údaje k bankovým službám či vás tlačia do úkonov, ktoré nie sú podľa vás v poriadku," dodala.