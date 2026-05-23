Polícia obvinila v Maťovských Vojkovciach muža z pokusu o vraždu
Autor TASR
Maťovské Vojkovce 23. mája (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža z pokusu o vraždu po útoku nožom, ku ktorému došlo vo štvrtok (21. 5.) podvečer v obci Maťovské Vojkovce v okrese Michalovce. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, obvinený preskočil oplotenie rodinného domu a z doposiaľ nezistených príčin bodol 45-ročného muža nožom do oblasti krku a nôž ostal zapichnutý v krku.
Zranený muž následne vyhľadal pomoc u suseda, ktorý privolal záchranárov aj políciu. Zároveň sledoval trasu úniku podozrivého a o jeho pohybe informoval policajtov. Zdravotný stav poškodeného si vyžiadal letecký transport do jednej z košických nemocníc.
Keďže michalovskí policajti v tom čase zasahovali pri inom prípade, operačné stredisko požiadalo o súčinnosť príslušníkov Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach. Tí po podozrivom okamžite začali pátrať a už o niekoľko minút ho zadržali. Podľa polície sa správal agresívne a odmietal spolupracovať, preto museli použiť donucovacie prostriedky. Dychová skúška u neho potvrdila 1,42 promile alkoholu.
„Na základe získanej dôkaznej situácie krajský policajný vyšetrovateľ obvinil 20-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu porušovania domovej slobody,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby.
