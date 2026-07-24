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V GALANTE ZADRŽALI DÍLEROV: Hrozí im 7 až 15 rokov väzenia

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Policajná snímka. Foto: Facebook: Polícia SR - Trnavský kraj

Polícia obvinila v okrese Galanta troch mužov z drogovej trestnej činnosti

Autor TASR
Galanta 24. júla (TASR) - Polícia obvinila v okrese Galanta troch mužov, ktorí mali kupovať drogy a potom ich predávať viacerým odberateľom a koncovým užívateľom. V prípade dokázania viny im hrozí sedem až 15 rokov väzenia. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Zadržanie trojice mužov sa uskutočnilo v pondelok (20. 7.) popoludní. Policajti počas akcie vykonali tri domové a osobné prehliadky a štyri prehliadky motorových vozidiel, všetky v okrese Galanta. „V rámci prehliadok policajti zaistili množstvo stôp, medzi ktorými boli vrecká s kryštalickou látkou či puzdro so zelenou sušinou. Podľa predbežnej analýzy išlo o pervitín a marihuanu,“ doplnila Antalová.

Obvineniu čelia muži vo veku 41, 43 a 48 rokov. Jeden z nich bol v minulosti za drogovú trestnú činnosť právoplatne odsúdený. Obvinení sú zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Stíhaní sú vo väzbe.
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