Polícia v prešovskom kraji chytila troch vodičov pod vplyvom alkoholu

Stará Ľubovňa/Brezovička/Vranov nad Topľou 29. júna (TASR) – Polícia riešila počas uplynulého víkendu troch vodičov, ktorí jazdili na cestách v Prešovskom kraji pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že v policajnej cele skončili traja muži, ktorých zároveň obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Prvým obvineným je podľa Ligdayovej 41-ročný vodič z obce Údol, ktorý v piatok popoludní viedol motorové vozidlo v meste Stará Ľubovňa po Ulici Popradskej. Hovorkyňa opísala, že počas policajnej kontroly muža podrobili dychovej skúške, ktorá dosiahla hodnotu 1,95 mg/l, čo je v prepočte 4,06 promile.



„Vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode, bol zadržaný a následne umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípadom sa zaoberá Okresný dopravný inšpektorát v Starej Ľubovni,“ doplnila Ligdayová.



Ďalej uviedla, že polícia obvinila aj 20-ročného muža z obce Fintice, ktorý viedol svoje vozidlo v nedeľu hodinu po polnoci v smere od obce Brezovička na obec Brezovica. Priblížila, že vodič dostal za zákrutou šmyk, zišiel z cesty a s vozidlom narazil do dopravného značenia. Na mieste ho podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol 1,5 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a obvinili ho z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Podľa hovorkyne aj Okresný dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou v nedeľu vzniesol obvinenie 19-ročnému mladíkovi z obce Zámutov. „Mladík pár minút pred polnocou ako vodič viedol osobné vozidlo po parkovisku jednej z čerpacích staníc vo Vranove. Pri cúvaní narazil do odparkovaného vozidla. Zámutovčan bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol viac ako 2 promile,“ dodala Ligdayová. Vodiča tiež obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.