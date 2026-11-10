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Polícia obvinila v prípade incidentu vo Veľkej Lomnici jednu osobu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Incident sa stal 29. októbra, pričom na sociálnych sieťach sa šírilo video, na ktorom vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a dokonca ho vyzliekla donaha.

Autor TASR
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Veľká Lomnica 10. novembra (TASR) - V prípade incidentu, ktorý sa ešte koncom októbra stal v obci Veľká Lomnica v Kežmarskom okrese, polícia obvinila jednu osobu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrid Pavlovská. V medializovanom prípade skupinka mladistvých chlapcov v blízkosti bike parku napadla dievča.

„V predmetnom prípade bolo dňa 6. novembra vznesené obvinenie jednej osobe. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je momentálne možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa. Nekonkretizovala o koho ide, ani akému obvineniu čelí.

Incident sa stal 29. októbra, pričom na sociálnych sieťach sa šírilo video, na ktorom vidieť, ako skupina detí bije mladé dievča a dokonca ho vyzliekla donaha.
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