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Polícia obvinila v prípade tragickej nehody v Poprade 26-ročného muža
V súvislosti s touto tragédiou sa po iniciatíve obyvateľov Popradu uskutoční na mieste nehody pietna spomienka, a to v sobotu 21. novembra o 16.00 h.
Autor TASR
Poprad 16. novembra (TASR) - V prípade tragickej dopravnej nehody v Poprade, pri ktorej prišla o život 32-ročná chodkyňa, polícia obvinila 26-ročného muža. Pre TASR to potvrdila krajská policajná hovorkyňa z Prešova Ingrida Pavlovská. Nehoda sa stala v sobotu (14. 11.) krátko po 20.00 h na Štefánikovej ulici.
Policajná hliadka zastavovala vodiča osobného motorového vozidla, ktorý nereagoval na výzvy policajtov a začal unikať. Počas jazdy prešiel na červenú a na chodníku zrazil 32-ročnú chodkyňu, ktorá utrpela vážne zranenia, a tým, aj napriek snahe záchranárov, na mieste podľahla. Vodič po zrážke zastavil a podrobil sa dychovej skúške s pozitívnym výsledkom približne 1,64 promile alkoholu.
„V predmetnej trestnej veci bol zadržaný 26-ročný vodič z Popradu, ktorému bolo vyšetrovateľom Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vznesené obvinenie. Vzhľadom na prvotnú etapu vyšetrovania nie je momentálne možné poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie o vyšetrovanom skutku,“ uviedla hovorkyňa.
V súvislosti s touto tragédiou sa po iniciatíve obyvateľov Popradu uskutoční na mieste nehody pietna spomienka, a to v sobotu 21. novembra o 16.00 h. „Verím, že aj takto môžeme spoločne ukázať solidaritu s rodinou zosnulej ženy a zároveň vyjadriť jasný odsudzujúci postoj k alkoholu za volantom,“ reagoval na tragédiu aj pietnu spomienku novozvolený primátor Popradu Jozef Králik, ktorý na sociálnej sieti zároveň vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.
Policajná hliadka zastavovala vodiča osobného motorového vozidla, ktorý nereagoval na výzvy policajtov a začal unikať. Počas jazdy prešiel na červenú a na chodníku zrazil 32-ročnú chodkyňu, ktorá utrpela vážne zranenia, a tým, aj napriek snahe záchranárov, na mieste podľahla. Vodič po zrážke zastavil a podrobil sa dychovej skúške s pozitívnym výsledkom približne 1,64 promile alkoholu.
„V predmetnej trestnej veci bol zadržaný 26-ročný vodič z Popradu, ktorému bolo vyšetrovateľom Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vznesené obvinenie. Vzhľadom na prvotnú etapu vyšetrovania nie je momentálne možné poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie o vyšetrovanom skutku,“ uviedla hovorkyňa.
V súvislosti s touto tragédiou sa po iniciatíve obyvateľov Popradu uskutoční na mieste nehody pietna spomienka, a to v sobotu 21. novembra o 16.00 h. „Verím, že aj takto môžeme spoločne ukázať solidaritu s rodinou zosnulej ženy a zároveň vyjadriť jasný odsudzujúci postoj k alkoholu za volantom,“ reagoval na tragédiu aj pietnu spomienku novozvolený primátor Popradu Jozef Králik, ktorý na sociálnej sieti zároveň vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým.