Vražda v Senci: Vyšetrovateľ obvinil 38-ročnú ženu

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú všetky potrebné úkony na účely objasnenia obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Polícia obvinila v prípade sobotňajšej (6. 9.) vraždy v rodinnom dome v Senci 38-ročnú ženu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú všetky potrebné úkony na účely objasnenia obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo 6. septembra vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov v meste Senec. V tejto súvislosti 7. septembra vzniesol vyšetrovateľ obvinenie 38-ročnej Michaele D.,“ priblížila.

Hovorkyňa avizovala, že bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.


