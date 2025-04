Polícia obvinila v prípade zraneného muža v Medzeve štyroch tínedžerov

Medzev 1. apríla (TASR) - V prípade vážne zraneného 32-ročného muža v Medzeve (okres Košice-okolie) polícia obvinila štyri osoby zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva, oba skutky spáchané formou spolupáchateľstva. Obvinení sú vo veku 16 až 19 rokov. Informovala o tom v utorok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



„Vyšetrovateľka zároveň spracovala podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do vyšetrovacej väzby a o ich ďalšom osude bude rozhodovať súd,“ uviedla Ivanová.



Polícia v nedeľu (30. 3.) informovala, že po polnoci prijala oznámenie na linke 158 o mužovi so zraneniami, ktorý ležal v Medzeve na miestnom trhovisku. Policajti našli na mieste muža v bezvládnom stave, uložili ho do stabilizovanej polohy a poskytli mu predlekársku prvú pomoc. „Zranený bol prevezený do košickej nemocnice, pričom podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladaným trvaním liečenia viac ako 42 dní,“ oznámila polícia.



Podľa zistení mala útoku predchádzať hádka, ktorá prerástla do vzájomného fyzického konfliktu medzi poškodeným mužom a skupinou mladíkov, pričom všetci sa navzájom poznali. Poškodeného muža podľa kamerového záznamu malo šesť osôb viackrát udierať a kopať do oblasti hlavy. Po prvotnom napadnutí z miesta odišli a následne sa vrátili a pokračovali v útoku.