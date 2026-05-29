PROTIDROGOVÁ AKCIA APUS: Padlo obvinenie
Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru vo štvrtok zrealizovali v Bratislavskom samosprávnom kraji rozsiahlu policajnú akciu.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky vzniesol v súvislosti so štvrtkovou (28. 5.) policajnou akciou Apus obvinenie jednej osobe za neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Počas výkonu domovej prehliadky, prehliadok iných priestorov a prehliadky motorového vozidla bolo okrem iného zaistených najmenej 2000 kusov tabliet a 550 kusov ampuliek rôzneho druhu s obsahom látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, kde následne po vykonaní procesných úkonov bude spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby,“ ozrejmili policajti.
Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru vo štvrtok zrealizovali v Bratislavskom samosprávnom kraji rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Apus, zameranú na neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. V rámci nej zadržali jednu osobu.
