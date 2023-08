Polícia obvinila v súvislosti s tragickým požiarom v Handlovej ženu

Handlová 2. augusta (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil v súvislosti s minuloročným tragickým požiarom bytového domu na Okružnej ulici v Handlovej 65-ročnú ženu z prečinu všeobecného ohrozenia. Požiar si vtedy vyžiadal životy štyroch ľudí. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



K požiaru došlo v noci na 16. júna 2022. "Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že obvinená si vo večerných hodinách zapálila vo svojom byte na piatom poschodí relaxačnú sviečku, ktorá bola položená na drevenej krabici na sklenenom stolíku. Počas horenia sviečky zaspala," uviedla Kuzmová.



Žena sa podľa nej zobudila krátko pred 1.00 h po tom, ako začala pod sviečkou horieť drevená krabica. Obvinená sa snažila tento oheň uhasiť, čo sa jej však nepodarilo. "Po tom, ako začal horieť aj koberec, otvorila okno, pričom v dôsledku prúdenia vzduchu sa oheň rozšíril do celého bytu. Žena sa snažila oheň uhasiť aj tým, že chcela z chodby zobrať hasiaci prístroj, pričom sa jej zabuchli dvere do bytu a už sa tam nemohla dostať," opísala Kuzmová.



Požiar sa z bytu obvinenej podľa nej rozšíril aj do ďalších častí bytového domu a došlo k silnému zadymeniu spoločných priestorov. "Pri tejto tragickej udalosti zahynuli manželia vo veku 46 a 48 rokov, dve ženy vo veku 40 a 65 rokov a jeden muž vo veku 25 rokov utrpel ľahšie zranenie tým, že sa nadýchal splodín horenia," pripomenula policajná hovorkyňa.



Škodu na bytovom dome vyčíslili na viac ako 320.000 eur a na 42 z celkovo 55 bytových jednotiek vznikla škoda vo výške takmer 150.000 eur.



Mesto po požiari vyhlásilo mimoriadnu situáciu, odvolalo ju v novembri toho istého roka. Na pomoc obyvateľom zriadilo i transparentný účet. Pomoc obyvateľom poskytla prezidentka Zuzana Čaputová či Trenčiansky samosprávny kraj. Jednorazovú finančnú pomoc na základe žiadostí obyvateľov postihnutých požiarom schválila na svojom rokovaní začiatkom júna tohto roka i vláda SR, a to vo výške 24.700 eur. Bytový dom už zrekonštruovali.