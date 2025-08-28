< sekcia Regióny
Recidivista bodol muža nožom: Hrozí mu 10 rokov za mrežami
Počas súboja obvinený udieral päsťami poškodeného, následne na neho vytiahol nôž, ktorým mu spôsobil dve bodné poranenia.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 28. augusta (TASR) - Polícia obvinila v súvislosti s tohtotýždňovým útokom v Dubnici nad Váhom 34-ročného viackrát trestaného muža zo zločinu ublíženia na zdraví. Recidivista napadol 40-ročného muža a bodol ho nožom. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Obvinený sa 26. augusta v nočných hodinách na sídlisku v Dubnici nad Váhom stretol so 40-ročným poškodeným, aby vyriešili vzájomné finančné dlhy a spory. Medzi mužom a poškodeným došlo k verbálnemu útoku, ktorý vyústil do fyzického konfliktu,“ uviedla Krajčíková.
Počas súboja obvinený podľa nej udieral päsťami poškodeného, následne na neho vytiahol nôž, ktorým mu spôsobil dve bodné poranenia. Poškodenému privolali rýchlu zdravotnú službu a bol hospitalizovaný v nemocnici.
„Vďaka rýchlemu a profesionálnemu nasadeniu sa muža podarilo policajtom vypátrať a zadržať v krátkom čase po spáchaní skutku. V zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia,“ ozrejmila Krajčíková.
Vyšetrovateľ podľa nej následne muža obvinil a spracoval na neho podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie. „Obvinený je recidivista, v minulosti bol už deväťkrát súdne trestaný za majetkovú a násilnú trestnú činnosť. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ dodala.
