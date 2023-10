Polícia obvinila v súvislosti s útokom v Prievidzi 32-ročného muža

Prievidza 6. októbra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil 32-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví. Obvinený mal v stredu (4. 10.) večer na Ulici A. Mišúta bodnúť nožom 40-ročného muža. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Muž mal v podnapitom stave po slovnej hádke bodnúť vreckovým nožíkom dvakrát do zadnej časti záhlavia a jedenkrát do oblasti chrbta 40-ročného poškodeného. Ten utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici," opísali policajti.



Podozrivého krátko po čine polícia zadržala a v zmysle zákona ho obmedzila na osobnej slobode. V súčasnej dobe sa nachádza v cele policajného zaistenia.



Policajný vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. "Muž sa pritom vrátil 26. septembra z výkonu trestu odňatia slobody. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," dodala polícia.