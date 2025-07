ÚTOK V ŽILINE: Polícia obvinila muža z pokusu o vraždu

Žilina 5. júla (TASR) - Polícia obvinila v súvislosti s utorkovým (1. 7.) útokom na žilinskom sídlisku Vlčince 24-ročného muža z okresu Brezno z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Obvinený mal nožom napadnúť 50-ročného muža. TASR o tom v sobotu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



„Pred bytovým domom po tom, ako mal poškodený upozorniť muža, aby bol tichšie, tento k nemu pristúpil a vytiahol nôž. Muž sa mal vulgárne vyjadriť na jeho osobu a nožom ho mal bodnúť do ľavej časti brucha, po čom obaja spadli na zem,“ opísala Šefčíková.



Poškodený 50-ročný muž podľa nej utrpel zranenia, s ktorými ho záchranári okamžite previezli do nemocnice. Podozrivý spolu s ďalšou prítomnou osobou z miesta ušli.



„Po prijatí oznámenia na linku tiesňového volania polícia do pátrania po dvoch mužoch okamžite nasadila všetky dostupné sily a prostriedky. Policajti pri pátraní využili špeciálnu techniku - drony s termovíziou. V súčinnosti s Policajným pohotovostným útvarom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline sa podarilo v priebehu niekoľkých hodín osoby zadržať,“ doplnila s tým, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.