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Polícia obvinila v súvislosti s vraždou v Handlovej 44-ročnú ženu
K úmrtiu muža došlo v pondelok (9. 11.) popoludní po násilnej trestnej činnosti.
Autor TASR
Handlová 11. novembra (TASR) - Polícia obvinila v súvislosti s násilným úmrtím 52-ročného muža v jednom z bytov v Handlovej 44-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. TASR o tom v stredu informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K úmrtiu muža došlo v pondelok (9. 11.) popoludní po násilnej trestnej činnosti. „Policajti na mieste v súlade so zákonom obmedzili na osobnej slobode tri osoby, ktoré následne umiestnili do cely policajného zaistenia,“ pripomenula Klenková.
Vec si na mieste podľa nej prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, polícia v súvislosti s tragickou udalosťou vykonala viaceré procesné úkony. „Na základe zabezpečenej dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil 44-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ doplnila Klenková.
Polícia podľa nej naďalej zabezpečuje potrebné procesné úkony a v tejto súvislosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.
K úmrtiu muža došlo v pondelok (9. 11.) popoludní po násilnej trestnej činnosti. „Policajti na mieste v súlade so zákonom obmedzili na osobnej slobode tri osoby, ktoré následne umiestnili do cely policajného zaistenia,“ pripomenula Klenková.
Vec si na mieste podľa nej prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, polícia v súvislosti s tragickou udalosťou vykonala viaceré procesné úkony. „Na základe zabezpečenej dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil 44-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ doplnila Klenková.
Polícia podľa nej naďalej zabezpečuje potrebné procesné úkony a v tejto súvislosti nemôže poskytnúť bližšie informácie.