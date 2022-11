Polícia obvinila vodiča a vodičku za jazdu pod vplyvom alkoholu

Prešov 24. novembra (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 48-ročnú ženu z obce Hertník v okrese Bardejov a 55-ročného muža, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu v obci Kamenica nad Cirochou. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



V stredu (23. 11.) popoludní polícia prijala oznámenie o podozrení z jazdy vozidla, ktorého vodič mal byť pod vplyvom alkoholu. "Podozrivé vozidlo zastavila policajná hliadka pri jednom z obchodných domov v Bardejove. Pri kontrole policajti podrobili vodičku dychovej skúške na alkohol, ktorej pozitívny výsledok potvrdil podozrenie nahlásené polícii," uviedol Džobanik. Žene bola v dychu nameraná hodnota 0,72 promile. Následne bola umiestnená do cely policajného zaistenia.



Auto prevrátené na streche bolo výsledkom jazdy 55-ročného muža, ktorý v stredu podvečer šoféroval pod vplyvom alkoholu. "Muž viedol osobné auto po Partizánskej ulici v obci Kamenica nad Cirochou v okrese Humenné. Počas jazdy prešiel do protismeru, kde dostal šmyk. S autom sa síce vrátil späť do svojej jazdnej dráhy, tam však zišiel mimo cesty a prevrátil sa na strechu," doplnil Džobanik.



Výsledok dychovej skúšky u vodiča dosiahol 1,31 promile. Hmotná škoda bola vyčíslená na 1500 eur. Muž skončil v cele policajného zaistenia.