Polícia obvinila vodiča, ktorému namerali viac než 2 promile alkoholu

Bratislava 26. marca (TASR) - Policajti obvinili 36-ročného občana Ukrajiny Bohdana P. v súvislosti s jazdou pod vplyvom alkoholu. V pondelok (25. 3.) mu v dychu namerali viac než dve promile alkoholu. Muž mal byť na ceste do práce, kde si mal prevziať kamión a vyraziť do Rakúska. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Pozornosti bratislavských dopraných policajtov neunikla včera večer jazda vozidla Volkswagen Passat, ktorého vodič jazdil na diaľnici D1 v smere do Trnavy zo strany na stranu," priblížil hovorca s tým, že ho zastavili krátko pred 20.00 h. Požitie alkoholu mali potvrdiť aj opakované dychové skúšky.



Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a eskortovali ho na policajné oddelenie. Voči mužovi vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.