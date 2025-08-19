< sekcia Regióny
Jazdil zo strany na stranu, policajti mu dali fúkať
Prípad riešil poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade.
Autor TASR
Liptovská Teplička 19. augusta (TASR) - Polícia obvinila 35-ročného vodiča, ktorý aj napriek zákazu šoféroval opitý v obci Liptovská Teplička (okres Poprad). Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ho v nedeľu (17. 8.) pred polnocou po nekoordinovanej jazde zastavila policajná hliadka.
„Muž jazdil zo strany na stranu, službukonajúci policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili kontrole. Muž nepredložil vodičský preukaz a bolo zistené, že má súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, a to s platnosťou do apríla 2027,“ uviedla Ligdayová. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol takmer 2,8 promile.
Vodič skončil v cele policajného zaistenia a v súčasnosti už čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky spáchaného v súbehu s trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Prípad riešil poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade.
