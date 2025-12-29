Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nereagoval na výzvy, aby zastavil: Vodič následne nafúkal 1,7 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výsledok dychovej skúšky dosiahol 1,5 promile, pri opakovanej dychovej skúške výsledok dosiahol takmer 1,7 promile.

Autor TASR
Belá nad Cirochou 29. decembra (TASR) - Polícia obvinila 64-ročného muža, ktorý viedol osobné vozidlo po Kukučínovej ulici v obci Belá nad Cirochou v okrese Snina v nedeľu (28. 12.) popoludní. Vodič na výzvu polície, aby zastavil, nereagoval a pokračoval v jazde. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, zastavil až neskôr pri jednom z rodinných domov, kde ho skontrolovali.

Výsledok dychovej skúšky dosiahol 1,5 promile, pri opakovanej dychovej skúške výsledok dosiahol takmer 1,7 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
