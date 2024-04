JAZDIL ZO STRANY NA STRANU: Vodič nafúkal 3,27 promile

Bratislava 29. apríla (TASR) - Polícia obvinila 47-ročného Ishtvana S. z Ukrajiny, ktorý v piatok (26. 4.) jazdil v Bratislave pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



Vodič podľa slov polície viedol vozidlo zo strany na stranu, pričom vychádzal aj mimo vozovky. "Policajti po zastavení vozidla spozorovali pri komunikácii s ním, že javí známky požitia alkoholu a preto ho podrobili dychovej skúške," priblížil Szeiff s tým, že dychová skúška ukázala výsledok 3,27 promile. Vodiča po obvinení z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky umiestnili v cele policajného zaistenia.



Polícia v tejto súvislosti poukázala na to, že v pondelok ráno vykonala kontrolu zákazu požívania alkoholu alebo inej návykovej látky vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla. "V rámci kontroly sa zamerali na okres Malacky, pričom v čase od 5.00 do 9.00 h skontrolovali väčšie množstvo vodičov. Za uvedený časový úsek policajti zaznamenali celkovo siedmich vodičov, ktorým bola vykonanou dychovou skúškou zistená prítomnosť alkoholu v dychu. Z toho päť v okrese Malacky a dvoch na diaľnici D2," uviedol Szeiff.



Polícia opätovne vodičom pripomína, aby v žiadnom prípade nejazdili pod vplyvom alkoholu. Zbytočne tak riskujú a ohrozujú nielen seba, ale i ostatných účastníkov cestnej premávky. Nebezpečnou jazdou môžu spôsobiť aj majetkové škody, ku ktorým by nemuselo vôbec dôjsť.