Nafúkal ASTRONOMICKÚ HODNOTU: Opitý šofér zo Sniny skončil za mrežami

Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Snina 28. mája (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 37-ročného muža zo Sniny, u ktorého výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer 3,5 promile. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka ho skontrolovala v stredu (27. 5.) po 22.00 h na Strojárskej ulici.

Muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. „Konanie niektorých nezodpovedných ľudí nemá hraníc. Ohrozujú seba, ale predovšetkým ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí ctia a dodržiavajú zákon,“ dodala hovorkyňa.

