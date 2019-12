BESNENIE ZA VOLANTOM: Vodič zničil dve autá, bránu i stodolu

Bzince pod Javorinou 5. decembra (TASR) – Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie za zločin poškodzovania cudzej veci. Vodič podľa polície zdemoloval v Bzinciach pod Javorinou bránu, druhé auto a stodolu.



Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti, 42-ročný muž mal úmyselne naraziť svojím autom do brány rodinného domu v Bzinciach pod Javorinou v okrese Nové Mesto nad Váhom, pričom bránu prerazil a narazil do iného auta, ktoré tlačil pred sebou asi 50 metrov.



„S oboma autami narazil do stodoly pre kone, následkom čoho začala horieť spolu s autami. Predbežná škoda bola vyčíslená približne na 40.000 eur. Pri incidente neboli zranené žiadne osoby a ani zvieratá,“ informuje polícia.