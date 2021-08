Obvinili vodiča, ktorý zrazil mladú Košičanku a z miesta nehody ušiel

Košice 27. augusta (TASR) – Polícia už obvinila vodiča, ktorý v Košiciach v utorok (24. 8.) zrazil 18-ročnú ženu a z miesta ušiel. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Obvineného 41-ročného muža z okresu Košice-okolie umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby.



„Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený muž viedol vozidlo značky Škoda Octavia v utorok okolo 21.00 h po ceste I/16 na Južnom nábreží v smere na Prešovskú cestu. V blízkosti zastávky MHD vošiel na priechod pre chodcov v čase, keď po ňom prechádzala mladá chodkyňa, v dôsledku čoho došlo k zrážke,“ spresnila Mésarová s tým, že chodkyňa pri nehode utrpela ťažké zranenia.



Vodič na mieste nezotrval a z miesta ušiel. Podľa polície závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky, obvinili ho z trestného činu ublíženia na zdraví a neposkytnutia pomoci. Po dokázaní viny mu za to hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.