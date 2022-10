Polícia obvinila vodiča, ktorý zrazil 2 hasičov, z prečinu usmrtenia

Banská Bystrica/Zvolen 20. októbra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ vo Zvolene vzniesol v týchto dňoch obvinenie Jánovi M. za prečin usmrtenia. Obvinený mal v júli v katastri obce Sása v okrese Zvolen zraziť a usmrtiť dvoch cyklistov. Pre TASR to uviedol hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici Ivan Vozár.



Ján M. podľa hovorcu šoféroval auto po miestnej komunikácii mimo obce. V pravotočivej zákrute však neprispôsobil svoju jazdu najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky. "Vozidlo smeroval zo svojho pohľadu na ľavý okraj vozovky, kde na konci zákruty narazil čelne do cyklistov jazdiacich vedľa seba," spresnil Vozár.



Vo veci stále prebieha prípravné konanie, pričom zatiaľ nie je možné stanoviť presný termín skončenia vyšetrovania, dodal hovorca banskobystrickej krajskej prokuratúry.



Cyklisti, ktorí prišli pri nehode o život, boli v neďalekej Lešti na cvičení hasičov a podvečer si išli zajazdiť na bicykloch spolu s dvojicou ďalších kolegov.



Na posun v kauze upozornili denníky Nový Čas a Plus Jeden deň.