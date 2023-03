NAFÚKAL DVE PROMILE: Polícia obvinila vodiča z Granča-Petroviec

Granč Petrovce 3. marca (TASR) - Vodič z obce Granč-Petrovce, okres Levoča, viackrát nabúral, aj napriek tomu pokračoval v jazde. Polícia ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že 26-ročný muž šoféroval opitý v stredu (1. 3.) večer po rodnej obci.



"Počas jazdy prešiel do protismeru, kde narazil do dvoch nádob na odpad, voľne stojacich pred oplotením rodinného domu. V jazde pokračoval ďalej a po prejdení približne 100 metrov narazil do oplotenia rodinného domu a kovovej konštrukcie obecného rozhlasu. Po tomto náraze sa otočil a pokračoval v jazde späť k jednému z rodinných domov, kde napokon zastavil," priblížil hovorca.



Privolaná policajná hliadka vodiča podrobila dychovej skúške na alkohol, jej výsledok dosiahol hodnotu dvoch promile. Hmotné škody boli predbežne vyčíslené na 2500 eur. Po dopravnej nehode polícia vodiča zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol prepustený a stíhaný je na slobode," uzavrel Džobanik.