OPITÝ ZA VOLANTOM: Polícia obvinila vodiča z Hažlína

Bardejov 13. marca (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 30-ročného muža z obce Hažlín v okrese Bardejov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, skutku sa dopustil v sobotu (11. 3.) večer.



"Viedol osobné vozidlo po miestnej komunikácii v Bardejove, pričom sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho narazil do zaparkovaného auta. Majiteľovi vznikla škoda vo výške približne 500 eur," uviedla Ligdayová.



Vodič podľa jej slov pokračoval v jazde ďalej, pričom narazil do zvislej dopravnej značky, ktorú nárazom odlomil. Na značke vznikla škoda vo výške približne 100 eur. Následne pokračoval v jazde a poškodil aj ďalšie zaparkované vozidlo. Jeho majiteľovi spôsobil škodu asi 200. eur.



"Vodič bol zastavený policajnou hliadkou a podrobený kontrole, okrem iného aj dychovej skúške. Jej výsledok u neho dosiahol hodnotu takmer 2,5 promile. Vodič bol na mieste zadržaný a bol umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala krajská policajná hovorkyňa.