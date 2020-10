NEZODPOVEDNÉ: Vodič narazil do dvoch áut a zrazil ženu

Bratislava 8. októbra (TASR) – Polícia v Malackách obvinila 59-ročného vodiča pre trestný čin ublíženia na zdraví. V dôsledku nepozornosti zrazil ženu a narazil do dvoch motorových vozidiel. "Za takéto konanie hrozí obvinenému Vladimírovi N. trest odňatia slobody na jeden až päť rokov," uviedli na sociálnej sieti bratislavskí krajskí policajti.



Podľa slov polície sa muž z okresu Malacky plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v premávke. "Následkom tejto nepozornosti narazil na Spojenej ulici v obci Záhorská Ves pred jedným z rodinných domov do odstaveného motorového vozidla zn. Škoda Fabia, následne zrazil chodkyňu a svoju jazdu ukončil nárazom do ďalšieho odstaveného motorového vozidla," spresnila.



Chodkyňa následkom nárazu utrpela ťažké zranenia, pre ktoré ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Celková škoda bola podľa polície vyčíslená na 2800 eur.