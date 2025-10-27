Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
NEZODPOVEDNÝ ŠOFÉR: Opitý spôsobil nehodu a skončil v cele

Alkohol tester, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia obvinila vodiča z okresu Kežmarok, pod vplyvom alkoholu narazil do auta

Autor TASR
Kežmarok 27. októbra (TASR) - Polícia obvinila 38-ročného muža z okresu Kežmarok, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu a narazil do auta idúceho pred ním. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v sobotu (25. 10.) popoludní na Tvarožianskej ulici v Kežmarku.

Vodič podľa hovorkyne nedodržal dostatočnú vzdialenosť od vozidla idúceho pred ním a narazil doň. „Obaja účastníci boli na mieste podrobení dychovým skúškam, v prípade 38-ročného vodiča bol výsledok pozitívny, a to s hodnotou takmer 1,3 promile,“ uviedla Ligdayová.

Nezodpovedný šofér skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
