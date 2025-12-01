< sekcia Regióny
REKORDÉR NA CESTE: Vodič z okresu Skalica nafúkal 5,4 promile
Po opakovanej skúške muž nafúkal 4,21 promile.
Autor TASR
Holíč 1. decembra (TASR) - Polícia obvinila 42-ročného vodiča z okresu Skalica, ktorý počas noci zo soboty (29. 11.) na nedeľu (30. 11.) na ceste z Holíča do obce Petrova Ves nafúkal 5,4 promile. Počas uplynulého víkendu zistili policajti v Trnavskom kraji alkohol v dychu aj u ďalších vodičov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v pondelok informovalo na sociálnej sieti.
Po opakovanej skúške muž nafúkal 4,21 promile. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia. Hrozí mu ročné väzenie. V piatok (28. 11.) skoro ráno zase policajti riešili 47-ročného vodiča v Senici na Železničnej ulici, ktorý nafúkal 2,46 promile.
V Drahovciach v okrese Piešťany nafúkal 1,79 promile aj 61-ročný vodič, ktorý pri prejazde cez most narazil do oceľovo-betónovej konštrukcie, z miesta odišiel, vozidlo mu následne vypovedalo službu a skončil v policajnej cele. Obaja muži čelia obvineniu za rovnaký trestný čin - ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
