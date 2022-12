Opitý Prešovčan unikal policajtom, narazil do steny, skončil v kanáli

Prešov 15. decembra (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 36-ročného Prešovčana. Ako TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik, uplynulú stredu unikal pred policajtmi, nabúral a nafúkal 1,85 promile.



"Okolo 20.00 h viedol obvinený muž osobné auto Volkswagen Golf po Duklianskej ulici v Prešove v protismere, pričom odbočil na ulicu Kúty. Spozorovala ho policajná hliadka, ktorá ho chcela zastaviť, avšak vodič na znamenia k zastaveniu vozidla nereagoval a začal pred policajtmi unikať. Vo svojej jazde pokračoval, až kým nad autom nestratil kontrolu a vyletel s ním mimo cestu do odvodňovacieho kanála," uviedol Džobanik.



Vodič podľa jeho slov následne narazil do betónového múru a do kovových schodov, ktoré vytrhol z betónového uchytenia. Po nehode bol policajtmi podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok bol pozitívny s hodnotou 1,85 promile.



"Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode, zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Taktiež mu bol na mieste zadržaný vodičský preukaz," dodal Džobanik.