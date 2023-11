Partneri vyrábali a predávali drogy

Nové Mesto nad Váhom 10. novembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 28-ročného muža a 27-ročnú ženu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Partneri mali v Novom Meste nad Váhom a okolí predávať drogy. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Dvojicu odhalila a následne zadržala polícia počas domovej prehliadky. "Muž so ženou si mali v Novom Meste nad Váhom a taktiež aj v okrese Piešťany neoprávnene zadovažovať pervitín a marihuanu. Drogy mali prechovávať vo svojom obydlí na vlastnú potrebu, ako aj s cieľom predaja drogovo závislým osobám v Novom Meste nad Váhom a v jeho okolí," opísali policajti.



Polícia počas domovej prehliadky podľa nich zaistila plastové vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky a taktiež aj zelenej sušiny. "Podľa predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru by zo zaisteného množstva drogy bolo možné pripraviť minimálne 58 bežných jednotlivých dávok drogy spôsobilej po aplikácii ovplyvniť psychiku užívateľa," doplnila polícia.



Vyšetrovateľ spracoval na oboch obvinených podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.