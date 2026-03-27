Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. marec 2026
< sekcia Regióny

AKCIA HÁJNIK: Obvinili muža, ktorý mal 20 vrecúšok s marihuanou

.
Na snímke zaistené drogy. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Autor TASR
Turčianske Teplice 27. marca (TASR) - Martinský policajný vyšetrovateľ obvinil 40-ročného muža z okresu Turčianske Teplice zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Jeho obvinenie súvisí s akciou pod názvom Hájnik, ktorú vykonali martinskí policajti v okrese Turčianske Teplice uplynulý týždeň a bola zameraná na drogovú trestnú činnosť. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.

Na základe predchádzajúceho príkazu Okresného súdu Martin policajti vykonali prehliadky bytových a nebytových priestorov. Pri prehliadke zaistili rôzne veci a predmety súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Súčasne zaistili viac ako 20 kusov zatavených vrecúšok rastliny rodu Cannabis,“ uviedla polícia.

Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného.

.

Neprehliadnite

ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

KOLLÁR: So Sulíkom máme podobné názory na ekonomické otázky

J. HRABKO komentuje referendovú iniciatívu: Ústavný plebiscit?

TRAGÉDIA NA ORAVSKOM HRADE: Turista spadol z balkóna počas prehliadky