AKCIA HÁJNIK: Obvinili muža, ktorý mal 20 vrecúšok s marihuanou
Autor TASR
Turčianske Teplice 27. marca (TASR) - Martinský policajný vyšetrovateľ obvinil 40-ročného muža z okresu Turčianske Teplice zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Jeho obvinenie súvisí s akciou pod názvom Hájnik, ktorú vykonali martinskí policajti v okrese Turčianske Teplice uplynulý týždeň a bola zameraná na drogovú trestnú činnosť. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.
„Na základe predchádzajúceho príkazu Okresného súdu Martin policajti vykonali prehliadky bytových a nebytových priestorov. Pri prehliadke zaistili rôzne veci a predmety súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. Súčasne zaistili viac ako 20 kusov zatavených vrecúšok rastliny rodu Cannabis,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného.
