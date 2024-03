Polícia obvinila z drogovej trestnej činnosti viacero osôb

Bánovce nad Bebravou 19. marca (TASR) - Bánovský policajný vyšetrovateľ obvinil 43-ročného muža zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinený predával heroín v Bánovciach nad Bebravou a okolí. Policajti z drogovej trestnej činnosti obvinili i ďalších dvoch ľudí. Trenčianska krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.



"Muž si zaobstarával heroín v Šali, a to minimálne od konca roka 2023. Drogu si následne delil na menšie dávky a predával konzumentom v Bánovciach nad Bebravou a v okolí," uviedli policajti.



Policajti muža v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a následne vykonali domové prehliadky, počas ktorých našli podľa predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (PZ) v Bratislave minimálne 67 dávok heroínu.



"Spolu so 43-ročným mužom polícia zadržala aj 38-ročnú ženu, ktorá s ním bývala v spoločnej domácnosti. Žena u seba prechovávala minimálne šesť dávok heroínu. Polícia ju rovnako obvinila z drogovej trestnej činnosti," doplnili policajti.



Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebravou podľa nich spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinených, oboch sudkyňa Okresného súdu Prievidza vzala do vyšetrovacej väzby.



"Bánovskí policajti akciu realizovali v jednom čase v súčinnosti s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA), ktorá v tom čase vykonávala akciu s krycím názvom Rybár. Počas nej príslušníci NAKA obvinili osoby z výroby heroínu a jeho následnej distribúcie v rámci územia SR," ozrejmila polícia.



Príslušníci odboru kriminálnej polície PZ v Bánovciach nad Bebravou v rovnakom týždni realizovali ďalší drogový trestný čin, pri ňom zadržali iba 20-ročného muža, ktorý predával pervitín v Bánovciach nad Bebravou a v okolí, a to minimálne od roku 2022. Mladíka vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvineného za obdobný trestný čin už raz odsúdili, vtedy spáchal uvedený čin iba ako 16-ročný, za ktorý dostal podmienečný trest odňatia slobody. Mladíka vzala do väzby sudkyňa z dôvodu, aby nepokračoval v trestnej činnosti. Mužovi hrozí odňatie slobody na desať až 15 rokov.