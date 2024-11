VIDEO: PROTIDROGOVÁ AKCIA: Dvojica skončila vo väzbe

Prievidza 4. novembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil dvoch 45-ročných mužov z okresu Prievidza z drogových zločinov. V rodinnom dome pestovali, spracovávali a následne distribuovali marihuanu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Jeden z obvinených od presne nezistenej doby do súčasnosti pestoval v priestoroch rodinného domu v Prievidzi konope. Polícia zaistila minimálne 73 zelených rastlín rôznej veľkosti zasadených v plastových nádobách, 213 odrezkov a väčšie množstvo marihuanovej sušiny. Obvinený mal kompletné vybavenie na pestovanie, spracovanie a distribúciu marihuany.



Druhý obvinený od bližšie nezisteného času do súčasnosti prechovával v stolárskej dielni v Prievidzi konope. Polícia zaistila na viacerých miestach väčšie množstvo rastlín.



"Vzhľadom na to, že existuje dôvodná obava, že obvinení mohli pokračovať v trestnej činnosti alebo sa pokúsiť ovplyvňovať svedkov, sú obaja na základe rozhodnutia sudcu Okresného súdu Prievidza v súčasnej dobe stíhaní väzobne," doplnila hovorkyňa.