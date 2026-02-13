< sekcia Regióny
Dva brutálne útoky v jeden deň: Mladíci skončili v rukách polície
V prvom prípade okresný policajný vyšetrovateľ z Popradu obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva 22-ročného muža.
Autor TASR
Poprad/Stará Ľubovňa 13. februára (TASR) - Polícia obvinila z fyzického útoku dvoch mladíkov zo Spiša. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že dva incidenty sa stali v stredu (11. 2.), pričom k jednému útoku došlo v Poprade a druhému v Starej Ľubovni.
Ligdayová uviedla, že v prvom prípade okresný policajný vyšetrovateľ z Popradu obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva 22-ročného muža. „V stredu popoludní na Dostojevského ulici, na mieste verejnosti prístupnom, došlo ku konfliktu medzi ním a mladou ženou. Hádka prepukla do fyzického napadnutia. Muž priateľke vulgárne nadával, pričom ju udieral a kopal,“ uviedla hovorkyňa s tým, že hoci sa žena snažila utiecť, agresor v útoku pokračoval. Pri napadnutí utrpela viaceré zranenia a previezli ju do nemocnice. Mladíkovi v prípade dokázania viny hrozí za tento čin trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.
Rovnakému obvineniu čelí aj 20-ročný mladík zo Starej Ľubovne, ktorý podľa Ligdayovej na Mierovej ulici podvečer fyzicky napadol staršieho muža z neďalekej obce. „Napadnutý muž utrpel zranenia, vyžiadajú si liečenie. Útočník tak konal napriek tomu, že rovnakého protiprávneho konania sa dopustil aj v predchádzajúcich 24 mesiacoch a bol zaň odsúdený,“ dodala hovorkyňa s tým, že útočníka policajti zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.
Ligdayová uviedla, že v prvom prípade okresný policajný vyšetrovateľ z Popradu obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva 22-ročného muža. „V stredu popoludní na Dostojevského ulici, na mieste verejnosti prístupnom, došlo ku konfliktu medzi ním a mladou ženou. Hádka prepukla do fyzického napadnutia. Muž priateľke vulgárne nadával, pričom ju udieral a kopal,“ uviedla hovorkyňa s tým, že hoci sa žena snažila utiecť, agresor v útoku pokračoval. Pri napadnutí utrpela viaceré zranenia a previezli ju do nemocnice. Mladíkovi v prípade dokázania viny hrozí za tento čin trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov.
Rovnakému obvineniu čelí aj 20-ročný mladík zo Starej Ľubovne, ktorý podľa Ligdayovej na Mierovej ulici podvečer fyzicky napadol staršieho muža z neďalekej obce. „Napadnutý muž utrpel zranenia, vyžiadajú si liečenie. Útočník tak konal napriek tomu, že rovnakého protiprávneho konania sa dopustil aj v predchádzajúcich 24 mesiacoch a bol zaň odsúdený,“ dodala hovorkyňa s tým, že útočníka policajti zadržali a skončil v cele policajného zaistenia.