MAJÚ HO? Polícia obvinila z vraždy ženy 41-ročného Košičana

Košice 10. septembra (TASR) – Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinila polícia 41-ročného muža z Košíc, k činu sa priznal. Telo 31-ročnej ženy našli v januári v opustenom objekte nad Popradskou ulicou v Košiciach. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.



Ako spresnila, podľa doterajšieho vyšetrovania svoju obeť úmyselne usmrtil brutálnym spôsobom, pričom jej spôsobil mnohopočetné sečné a bodnorezné poranenia na tele. O desať rokov mladšiu Košičanku následne zhodil do šachty opusteného objektu, kde zomrela na následky zranení.



„Pátranie po páchateľovi sťažoval fakt, že nebohá žena bola medzi ľuďmi bez domova málo známa, neudržiavala s nikým bližší kontakt a žila osamelým životom. Počas objasňovania tohto činu boli dôkladne preverované viaceré podozrivé osoby,“ uviedla Mésarová s tým, že k obvinenému ich priviedla aj analýza kamerových záznamov či vyhodnocovanie iných stôp a dôkazov.



V prípade dokázania viny hrozí Košičanovi trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.