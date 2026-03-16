KURIÓZNA NEHODA PRI SVIDNÍKU: Opitý muž sa zrazil s opitou ženou
Muž aj žena boli pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotami nad dve promile.
Autor TASR
Kružlová 16. marca (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 37-ročného muža a 29-ročnú ženu. Obaja boli účastníkmi dopravnej nehody, ku ktorej došlo v sobotu (14. 3.) popoludní v obci Kružlová v okrese Svidník. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Išlo o konflikt 37-ročného muža, ktorý viedol osobné vozidlo a 29-ročnej ženy, ktorá taktiež viedla osobné auto. Ich vzájomný spor vyústil do dopravnej nehody, vozidlá sa zrazili a následne jedno z nich narazilo do oplotenia rodinného domu i do plastového krytu plynovej prípojky. Na mieste nehody boli obaja účastníci policajnou hliadkou podrobení kontrole. Muž aj žena boli pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotami nad dve promile,“ uviedla Ligdayová.
Muža i ženu policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov im poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku vzniesol obvinenie zo spomenutého trestného činu.
