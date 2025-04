PRIEVIDZSKÝ ZLODEJ: Ťahal ženu po zemi, chcel jej ukradnúť kabelku

Prievidza 8. apríla (TASR) - Policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže a prečinu krádeže 24-ročného muža. Počas pár minút sa v Prievidzi pokúsil okradnúť ženu o kabelku a ukradol retiazky mužovi. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Prvého skutku sa mal obvinený dopustiť pred mestským úradom. „Zozadu pristúpil k telefonujúcej žene a pokúsil sa jej z ramena strhnúť kabelku. Napriek tomu, že poškodená po pokuse spadla na zem, svojho majetku sa nemienila vzdať. Pevne kabelku držala aj napriek tomu, že ju muž potiahol po zemi takmer dva metre. Keď sa roztrhol popruh kabelky, pevne ju chytila a chránila oboma rukami,“ opísala Klenková.



Náhodný svedok tejto udalosti podľa nej začal po mužovi kričať, následkom čoho z miesta ušiel s prázdnymi rukami. „Následne sa presunul len o kúsok ďalej, a to k miestnej pošte. Mužovi, ktorý sa tam nachádzal, strhol z krku dve zlaté retiazky a začal s nimi utekať preč. Po pár metroch ho však zastavil policajt v civile, ktorý sa vracal z obednej prestávky. Následne ho tento odovzdal privolanej policajnej hliadke,“ doplnila.



Po vykonaní potrebných procesných úkonov polícia muža umiestnila v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Súd muža vzal do väzby. „V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala Klenková.