Polícia obvinila z krádeže dvoch mužov, padol aj varovný výstrel

Nemšová 5. augusta (TASR) - Obvineniu z prečinu krádeže čelí dvojica mužov vo veku 31 a 37 rokov, ktorí sa mali pokúsiť ukradnúť naftu z odstaveného bagra na štrkovisku v katastri Nemšovej. Hliadka obvineným v aute našla i drogy. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Policajti prišli na štrkovisko preveriť oznámenie, že sa tam neoprávnene nachádzajú osoby. Počas presunu na miesto si všimli auto, ktoré sa rozhodli zastaviť a preveriť jeho posádku. Hneď ako vodič zastavil, jeho spolujazdec sa dal na útek. "Jeden z príslušníkov ho začal prenasledovať, opakovane ho vyzval na zastavenie s výstrahou, že inak použije služobnú zbraň. Až po varovnom výstrele do vzduchu prestal muž unikať a na chvíľu zastavil. Následne však preliezol plot pri diaľnici D1 a z miesta činu ušiel," uviedla Kuzmová.



Vodiča zastaveného vozidla policajti podľa nej obmedzili na osobnej slobode, vzniklo totiž dôvodné podozrenie, že sa dopustil trestnej činnosti. Muža, ktorému sa podarilo utiecť, polícia v krátkom čase vypátrala a taktiež obmedzila na osobnej slobode.



Na základe vyšetrovania polícia zistila, že muži chceli po predchádzajúcej dohode kradnúť naftu z odstaveného bagra, pomocou pákových nožníc mali prestrihnúť uzamykací mechanizmus nádrže, z ktorej chceli cez hadicu načapovať naftu do prinesených bandasiek. To sa im napriek viacerým pokusom nepodarilo.



Príslušníci Policajného zboru vykonali prehliadku osobného auta mužov, pri ktorej našli priesvitnú zatavenú striekačku s obsahom bielej kryštalickej látky. "V tejto súvislosti začali trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi," doplnila policajná hovorkyňa.



"Oboch obvinených umiestnili policajti do cely policajného zaistenia. Tridsaťjedenročný muž bol v minulosti už štyrikrát súdne trestaný, 37-ročný muž až osemkrát. Prevažne išlo o majetkovú trestnú činnosť. Na súd si počkajú vo väzbe, rozhodol o tom súd," dodala Kuzmová.