Polícia obvinila z krádeže medených drôtov v Humennom dvoch Maďarov
Z objektu zlodeji odcudzili najmenej 600 kilogramov medených drôtov, čím vznikla škoda vo výške približne 4000 eur.
Autor TASR
Humenné 30. septembra (TASR) - Polícia obvinila z krádeže v Humennom dvoch Maďarov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo ešte minulý týždeň v oplotenom a uzamknutom sklade zberných surovín.
Trestným činom krádeže sa zaoberalo obvodné oddelenie Policajného zboru v Humennom. Z objektu zlodeji odcudzili najmenej 600 kilogramov medených drôtov, čím vznikla škoda vo výške približne 4000 eur.
„V nedeľu (28. 9.) večer policajti zadržali mužov podozrivých z uvedeného konania, išlo o dvoch Maďarov vo veku 25 a 30 rokov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obaja skončili v cele policajného zaistenia.
