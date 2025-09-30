Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia obvinila z krádeže medených drôtov v Humennom dvoch Maďarov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Z objektu zlodeji odcudzili najmenej 600 kilogramov medených drôtov, čím vznikla škoda vo výške približne 4000 eur.

Autor TASR
Humenné 30. septembra (TASR) - Polícia obvinila z krádeže v Humennom dvoch Maďarov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo ešte minulý týždeň v oplotenom a uzamknutom sklade zberných surovín.

Trestným činom krádeže sa zaoberalo obvodné oddelenie Policajného zboru v Humennom. Z objektu zlodeji odcudzili najmenej 600 kilogramov medených drôtov, čím vznikla škoda vo výške približne 4000 eur.

V nedeľu (28. 9.) večer policajti zadržali mužov podozrivých z uvedeného konania, išlo o dvoch Maďarov vo veku 25 a 30 rokov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že obaja skončili v cele policajného zaistenia.
