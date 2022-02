VYBRALI SA NA NÁKUP, NO NEZAPLATILI: Mužov obvinili z krádeže

Bardejov 10. februára (TASR) – Z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva polícia obvinila dvoch mužov z obce Hrabské vo veku 49 a 23 rokov, ako aj troch mužov z obce Lenartov vo veku 21, 23 a 24 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Ku skutku došlo v utorok (8. 2.) po 20.00 h v jednom z nákupných centier na ulici Košickej v Prešove. Po predchádzajúcej vzájomnej dohode vošli muži na predajnú plochu, z ktorej do nákupného vozíka postupne ukladali rôzny tovar. Išlo o 30 plechoviek piva, 12 fliaš alkoholu, sladkosti, mäso, bagety, džúsy, ako aj iné druhy potravín. Jeden z nich prešiel s košíkom k samoobslužným pokladniciam a úmyselne bez zaplatenia prešiel pokladničnou zónou. Ostražitému pracovníkovi bezpečnostnej služby to neuniklo a 24-ročného muža zastavil," uviedla Ligdayová s tým, že pre nákupné centrum vznikla škoda viac ako 330 eur.



Ako povedala, podozrivé osoby boli zadržané a umiestnené do cely policajného zaistenia.