POLÍCIA: Od napadnutého muža pýtal peniaze a telefón

Nové Mesto nad Váhom 15. októbra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 30-ročného muža zo zločinu lúpeže. V Novom Meste nad Váhom napadol a olúpil 34-ročného muža. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



"Obvinený vo večerných hodinách v blízkosti autobusovej stanice fyzicky napadol 34-ročného poškodeného a pýtal si od neho peniaze a mobilný telefón. Keď mu poškodený odmietol veci vydať, udrel ho do tváre. Obvinený opätovne vyzval poškodeného, aby mu odovzdal svoj mobilný telefón a peniaze. Následne zhodil poškodeného na zem, kde ho viackrát udrel rukami zovretými v päsť do hlavy a z vrecka nohavíc mu zobral mobilný telefón a sedem eur," informovala hovorkyňa.



Policajti útočníkovi obmedzili osobnú slobodu, umiestnili ho do cely policajného zaistenia a spracovali návrh na väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny hrozí viackrát súdne trestanému páchateľovi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.